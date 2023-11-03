У п'ятницю 15-й тур другого за силою дивізіону відкривали два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга, 15-й тур

Група А

Агробізнес – Нива Т – 2:1

Голи: Свистун, 39, Бариляк, 90 – Вольський 87

Група Б

Кремінь – Чернігів-ШВСМ – 2:1

Голи: Кіреєв, 61, Азізов, 71 (п.) – Ментей, 38

Вилучення: Романченко, 70 (Чернігів, друга жовта картка)

"У Карпатах у мене немає стільки часу, скільки було у Металісті": Маркевич озвучив головне завдання біля керма "левів"

Агробізнес у дуелі з тернопільською Нивою продовжив свою безпрограшну серію до семи поєдинків. Рівна гра у першому таймі завершилась голом незадовго до перерви: захисники проспали спурт Свистуна, який увірвався у штрафний майданчик і замкнув чудовий простріл Кузьмина. Гості відігрались за три хвилини до завершення матчу: героєм епізоду став Вольський, який випередив двох захисників, обіграв голкіпера і закотив у порожні ворота.

До честі футболістів Волочиська – вони не опустили руки і зуміли видряпати перемогу: на 90-й хвилині Механів помилився на виході, намагаюсь перехопити навіс у воротарський, і Бариляк легко замкнув на дальній стійці. Як наслідок, Агробізнес набрав 26 очок і піднявся на другу сходинку, Нива Т з 16 пунктами сьома.

У групі Б Кремінь здолав Чернігів-ШВСМ. Найгірша команда турнірної таблиці вийшла вперед першою незадовго до перерви: Ментей під тиском захисника примудрився пробити метрів з 25-ти і закрутив у ліву дев'ятку. Кіпер Кременя у стрибку намагався дотягнутись до м'яча, але зіпсувати такий шедевр йому не вдалось.

В середині другого тайму господарі відігрались: голкіпер чернігівців не найкращим чином зіграв кулаком на виході після розіграшу кутового і Кіреєв закинув йому сферу "за комірець". За 10 хвилин Кремінь вийшов вперед: Романченко завалив у власному штрафному Трофимюка і залишив свою команду у меншості, заробивши другий гірчичник. Арбітр призначив пенальті, який чітко реалізував Азізов. Перемога принесла Кременю 14 очок і підняла на сьому сходинку, Чернігів-ШВСМ з 9-ма пунктами останній.

Вижив після залпу російського танка, заробляв більше, ніж Шева – інтерв'ю з екс-гравцем Карпат, який повернувся з фронту