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Перишич не покинет Интер до конца сезона вопреки желанию уйти

30 января 18:55 43 Читати українською
Перишич не покинет Интер до конца сезона вопреки желанию уйти
Иван Перишич / Фото: соцсети

Спортивный директор Интера Пьеро Аузилио рассказал о будущем Ивана Перишича.

"Перишич хочет уйти за границу, но приемлемых предложений нет. Если он останется, я жду от него того же профессионализма, что и всегда. Мы ожидаем, что он вернется к работе, и это не будет проблемой. Не думаю, что это займет долгое время.

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Я могу сказать, что трансферный рынок для Интера закрыт. У Шиме Врсалько были некоторые проблемы со здоровьем, поэтому мы сразу же закрыли позицию Седриком Соарешем.

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В последние годы у клуба был трудный путь, владельцы менялись трижды. Но теперь у нас солидный и амбициозный владелец, который хочет достигать больших вещей со спокойствием и временем", – цитирует Аузилио Football-italia.

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Теги
Италия Иван Перишич Иван Перишич Интер Интер Пьеро Аузилио
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