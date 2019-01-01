"Роналду завадив трансферу Модріча, втрата Коутінью – найбільший провал": відверті зізнання спортивного директора Інтера

Спортивний директор міланського Інтера П'єро Аузіліо дав інтерв'ю відомому журналісту Джанлуці Ді Марціо в ефірі телеканалу Sky Sport. "Футбол 24" вибрав для вас найцікавіше. Далі – тільки пряма мова.

Під час переговорів із Врсалько його агенти запропонували мені Модріча. Здавалося дивним, що після відходу Роналду Реал міг би відпустити такого гравця, як Лука. Однак хіба я не міг дозволити собі помріяти? Я сказав їм поговорити про це з Реалом.

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Ми прекрасно усвідомлювали, якими були наші шанси. Не було жодної офіційної пропозиції від Інтера ні для гравця, ні для мадридського клубу. Звісно, у майбутньому все може змінитися, у сучасному футболі немає нічого неможливого.

Найбільшою невдачею для мене є відхід Коутінью. У тій ситуації не йшлося про гроші. Я добре пам'ятаю, що після його відходу ми купили Ікарді та Ковачіча. Отже, з фінансами у клубі все було гаразд. Коутінью тоді було всього 20 років і він хотів змінити ккоманду, щоб отримувати більше ігрової практики.

"Нерадзуррі" свого часу майже підписали Пауло Дибалу. Ми навідалися у дім Мауріціо Дзампаріні (президента Палермо – "Футбол 24") у 2015 році. Ми були впевненими, що гравець приєднається до Інтера. Однак наша пропозиція була скромнішою, ніж у Ювентуса, який, між іншим, виступав у Лізі чемпіонів. Звичайно, пара нападників Ікарді-Дибала виглядала б інтригуючою для всіх.

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Трансфер Ковачіча – один з таких, якими я пишаюся. Це один з тих талантів, в яких просто неможливо не закохатися. Існувала ймовірність його повернення, але нічого конкретного. Однак хтозна, що може статися.

Моурінью? Ні, це все чутки. Не дивно, що заговорили про Інтер відразу після звільнення португальця з Манчестер Юнайтед. Ми живемо в той час, коли майже все стало публічним. Не можна дозволяти, аби будь-що мало на вас якийсь вплив. Інтер зосереджений на власному проекті, і ми довго співпрацюватимемо зі Спаллетті.

Перші чотири місяці з новими китайськими власниками були складними, але потім все змінилося дуже швидко. Наступне трансферне вікно пройде під знаком фінансового фейр-плей. Не буде ніяких зіркових закупівель. Ми спробуємо посили склад якісними виконавцями і одночасно при цьому заробити гроші. З приходом Маротти, сподіваюся, це зробити це буде легше.

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Вихованці Інтера стають успішними в інших клубах. Варто розуміти, що Бонуччі довелося відпустити, щоб підписати Дієго Міліто та Тьяго Мотту. Всі ми пам'ятаємо про трофеї, які здобула команда завдяки цим гравцям. Я сподіваюся, що через кілька років ми зможемо говорити про Заньйоло таким же чином – це означало б, що прихід Наінгголана принесе нам титули.

Потрібно чесно визнати: ми не були готовими до підписання Кріштіану Роналду. Це не означає, що я кажу "ні" такому чемпіону. Я хочу мати всіх найкращих гравців світу у своїй команді, але бувають випадки, коли ви не можете собі цього дозволити. Справа навіть не в 100 мільйонах, а в зарплаті гравця. Однак можу запевнити наших уболівальників, що ми невтомно працюємо, аби якомога швидше знову змусити Інтер перемагати.

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