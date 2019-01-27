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Маротта: Перишич хочет покинуть Интер

27 января 20:51 68 Читати українською
Маротта: Перишич хочет покинуть Интер
Иван Перишич / Фото: соцсети

Директор Интера Беппе Маротта прокомментировал возможный уход хорватского хавбека Ивана Перишича.

"На данный момент конкретных предложений по Перишичу не поступало, мы ждем последних дней трансферного окна.

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Он хочет покинуть команду. Посмотрим, что будет в ближайшие дни. Мы выслушали просьбы Перишича. Мы должны постараться, чтобы удовлетворить его просьбу, но и помним о его стоимости", – цитирует Маротту Twitter журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Перишич сыграл 18 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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Теги
Италия Трансферы Иван Перишич Иван Перишич Интер Интер Джузеппе Маротта
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