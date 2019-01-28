Интер начал переговоры с Конте, который может заменить Спаллетти на посту главного тренера

Бывший тренер Челси Антонио Конте может возобновить тренерскую карьеру в Интере.

Руководство Интера готово предложить Антонио Конте пост главного тренера команды в сезоне 2019/20, сообщает Calciomercato.com.

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По информации источника, президент Интера Стивен Джанг и генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже обращались к Конте с предложением возглавить команду.

Нынешний наставник Интера Лучано Спаллетти, как ожидается, покинет миланский клуб по окончании сезона 2018/19, поскольку команда не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов и далека от борьбы за титул в Серии А.

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Сейчас Конте находится без работы. 49-летний специалист в июле был уволен из Челси, но лондонцы продолжают выплачивать Антонио зарплату по контракту, рассчитанному до лета 2019 года.