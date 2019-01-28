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Интер начал переговоры с Конте, который может заменить Спаллетти на посту главного тренера

28 января 16:15 76 Читати українською
Интер начал переговоры с Конте, который может заменить Спаллетти на посту главного тренера
Антонио Конте и Джузеппе Маротта / соцсети

Бывший тренер Челси Антонио Конте может возобновить тренерскую карьеру в Интере.

Руководство Интера готово предложить Антонио Конте пост главного тренера команды в сезоне 2019/20, сообщает Calciomercato.com.

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По информации источника, президент Интера Стивен Джанг и генеральный директор клуба Джузеппе Маротта уже обращались к Конте с предложением возглавить команду.

Нынешний наставник Интера Лучано Спаллетти, как ожидается, покинет миланский клуб по окончании сезона 2018/19, поскольку команда не смогла выйти из группы в Лиге чемпионов и далека от борьбы за титул в Серии А.

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Сейчас Конте находится без работы. 49-летний специалист в июле был уволен из Челси, но лондонцы продолжают выплачивать Антонио зарплату по контракту, рассчитанному до лета 2019 года.

Теги
Италия Интер Интер Лучано Спаллетти Лучано Спаллетти Антонио Конте Антонио Конте Джузеппе Маротта
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