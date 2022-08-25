Асенсио отказался от продления контракта с Реалом ("сливочные" предлагали пролонгировать соглашение на 4 сезона), из-за чего попал в опалу президенту клуба, сообщает El Confidencial.

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Перес хочет, чтобы Марко покинул клуб, и уже дал понять наставнику команды Карло Анчелотти, что выход Асенсио на поле нежелателен. Флорентино надеется, что такая категоричность будет побуждать агента игрока Жорже Мендеша более активно искать новый клуб для своего клиента.

Добавим, что Асенсио в прошлом сезоне сыграл в 42 матчах, в основном выходя на замену. Испанец успел отличиться 12 голами и 2 ассистами.

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