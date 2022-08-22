Сегодня мадридский клуб организовал прощальную церемонию для 30-летнего бразильца, отправляющегося в Манчестер Юнайтед за 72+13 млн евро. Каземиро всегда был настоящим воином на поле, но пустил слезу уже в начале своей речи.

Перед этим были крепкие объятия с Карло Анчелотти и фотосессия на фоне коллекции трофеев.

Президент Реала Флорентино Перес вручил Каземиро памятный бриллиантовый значок. Хавбек принадлежал мадридцам с 2013 года (был год "перерыва" на Порту), провел 336 матчей и выиграл 18 титулов, среди которых 5 ЛЧ.

"У меня есть чувство исполненного долга и огромного счастья за то, что я здесь пережил. Когда я приехал из Сан-Паулу в январе 2013 года, то сказал себе, что собираюсь выложиться по полной. Именно это я и делал в играх и на тренировках. Я всегда спал спокойно, потому что на поле оставлял все.

В конце финала Лиги чемпионов я чувствовал, что мой цикл здесь закончился. Я всегда честен. После отпуска, с чистой головой, чувство было таким же. Всё сложилось не так быстро. Моя жена поддерживала меня с самого начала. Моя семья всегда была на моей стороне в этом решении. Было очень тяжело говорить с президентом, но он всегда был со мной честен.

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Новые вызовы, новый клуб, другая страна, другая культура. Я переезжаю с величайшим энтузиазмом в мире. Это было мое чувство, мне нужны были перемены. В отпуске я думал о том же. Я самый честный человек в мире, и я так чувствовал. Деньги мало интересуют меня. Так могут думать только люди, которые меня не знают. Дело не в деньгах. Они ошибаются, дело не в этом.

Теперь у меня новый клуб и новые задачи. Моя мама учила меня, что нет гор, на которые нельзя подняться. Вот как я встречаю то, что придет. Я такой же, как в 18 лет – задача работать, чтобы снова победить.

В Реале я провел множество невероятных вечеров. Я иду с воспоминаниями о последнем трофее Лиги чемпионов, который мы выиграли. С Модричем и Кроосом я получил огромное удовольствие от футбола.

Я хочу дать понять, что однажды я вернусь и отблагодарю за любовь болельщиков, продолжу помогать этому клубу. И то, чему я здесь научился, придало мне силы для того, чтобы продолжить играть в таком большом клубе, как Манчестер Юнайтед. Благодарю вас, президент. С вами у этого клуба будет светлое будущее и он продолжит выигрывать. Hala Madrid!" – сказал Каземиро.

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