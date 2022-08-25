Асенсіо відмовився від продовження контракту з Реалом ("вершкові" пропонували пролонгувати угоду на 4 сезони), через що потрапив у немилість президенту клубу, повідомляє El Confidencial.

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Перес хоче, аби Марко покинув клуб, та вже дав зрозуміти наставнику команди Карло Анчелотті, що вихід Асенсіо на поле є небажаним. Флорентіно сподівається, що така категоричність спонукатиме агента гравця, Жорже Мендеша, більш активно шукати новий клуб для свого клієнта.

Додамо, що Асенсіо в минулому сезоні зіграв у 42 матчах, здебільшого виходячи на заміну. Іспанець встиг відзначитись 12 голами та 2 асистами.

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