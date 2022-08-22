Несколько дней назад манкунианцы договорились с Реалом о переходе 30-летнего футболиста, о чем оба клуба объявили официально. Однако Каземиро еще оставалось получить рабочую визу, пройти медосмотр и подписать контракт.

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Сегодня бразилец провел прощальную пресс-конференцию в Мадриде. После этого вылетел в Англию, где оперативно завершил свой трансфер в новый клуб. Каземиро подписал контракт на четыре сезона с возможностью продления еще на один, сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед.

"Я заканчиваю одно прекрасное путешествие в Мадриде и начинаю другое – в Манчестере. Настроен выигрывать трофеи и радовать наших болельщиков. Все знают историю Манчестер Юнайтед. Представлять этот клуб – большая честь. Готов отдать все, чтобы помочь команде реализовать наши амбиции", – сказал он. Каземиро.

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