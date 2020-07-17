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Перес разочаровал фанатов Реала трансферными планами на лето

19:57 - Читати українською
Перес разочаровал фанатов Реала трансферными планами на лето
Эден Азар и Флорентино Перес / Фото ФК Реал

Президент Реала Флорентино Перес не намерен летом тратить большие суммы на усиление команды.

"Этим летом в Реале не будет громких трансферов. Ситуация очень плохая.

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Сложно просить футболистов пойти на сокращение зарплат, чтобы помочь клубу, а потом идти и заключать сделки. Это может подождать. Реал снова будет покупать лучших, когда ситуация изменится", – цитирует Переса Onda Cero.

Напомним, Реал досрочно сумел завоевать золотые медали чемпионата Испании, обогнав Барселону.

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