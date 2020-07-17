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Перес шокировал своим фаворитом на "Золотой мяч"

13:41 - Читати українською
Перес шокировал своим фаворитом на "Золотой мяч"
Флорентино Перес / Marca

Президент Реала Флорентино Перес назвал игрока, который больше всего заслуживает получение "Золотого мяча".

29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
 
Висенте Иборра 84’
29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
84’ Висенте Иборра

"Бензема должен получить "Золотой мяч". В этом сезоне не было игрока лучше него. Все игроки Реала были замечательны, но особенно Карим.

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Все играли очень хорошо, правда. Серхио Рамос, который является более капитаном для Реала, Куртуа, который был невероятным, и тренер, который стал архитектором этой команды", – цитирует Переса Eurosport.

Напомним, Реал обыграл Вильярреал (2:1) благодаря дублю Бензема и добыл чемпионство Испании. К слову, в активе Карима 46 проведенных матчей в составе "сливочных", в которых француз отметился 26 голами и 11 ассистов во всех турнирах.

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Реал Мадрид - Вильярреал Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Флорентино Перес Золотой мяч Карим Карим Бензема
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