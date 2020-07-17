Перес шокировал своим фаворитом на "Золотой мяч"

Президент Реала Флорентино Перес назвал игрока, который больше всего заслуживает получение "Золотого мяча".

"Бензема должен получить "Золотой мяч". В этом сезоне не было игрока лучше него. Все игроки Реала были замечательны, но особенно Карим.

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Все играли очень хорошо, правда. Серхио Рамос, который является более капитаном для Реала, Куртуа, который был невероятным, и тренер, который стал архитектором этой команды", – цитирует Переса Eurosport.

Напомним, Реал обыграл Вильярреал (2:1) благодаря дублю Бензема и добыл чемпионство Испании. К слову, в активе Карима 46 проведенных матчей в составе "сливочных", в которых француз отметился 26 голами и 11 ассистов во всех турнирах.

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