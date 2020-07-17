Перес розчарував фанатів Реала трансферними планами на літо

Президент Реала Флорентіно Перес не має наміру влітку витрачати великі суми на підсилення команди.

"Цього літа у Реала не буде гучних трансферів. Ситуація дуже погана.

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Складно просити футболістів піти на скорочення зарплат, щоб допомогти клубу, а потім йти і укладати угоди. Це може почекати. Реал знову буде купувати найкращих, коли ситуація зміниться", – цитує Переса Onda Cero.

Нагадаємо, Реал достроково зумів завоювати золоті медалі чемпіонату Іспанії, обігнавши Барселону.

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