Перес назвал главных героев чемпионства Реала

Президент Реала Флорентино Перес не скупился на комплименты после оформления чемпионства Ла Лиги.

"Мы хотели выиграть Ла Лигу и очень довольны. Все прошло хорошо, и мы в восторге. Сила и интенсивность команды были заметны с первого дня. Игроки показывают это. Это была хорошо отработанная компания, и она всегда войдет в историю Реала. Мы выиграли 34 титула, но будем помнить этот, потому что он уникален и был достигнут в очень сложных условиях.

Чемпионская игра мадридцев в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1

Я очень горжусь единством, которое существует между всеми игроками, и той смесью энергии, энтузиазма и ответственности. Концовка Ла Лиги была очень важной для них. Они хорошо тренировались и имели менталитет, чтобы вернуться с желанием выиграть этот титул. Мы играли каждые три дня, и они приложили огромные усилия. В этот момент мы хотим вспомнить людей, которые пострадали, плохо провели время и не могут быть с нами. Наша память с ними. Эта пандемия принесла много страданий.

Рамос? Он останется здесь всегда. Он больше, чем просто капитан, потому что он привел команду к чемпионству с огромным лидерством, и был важной частью этой работы. Он очень рад.

Я прочитал твит, в котором говорилось, что Зидан выигрывал титул каждые 19 матчей. Что еще можно сказать. Это благословение с небес, и я надеюсь, что он будет с нами долгое время", – поделился Перес в комментарии официальному сайту Реала.

Напомним, победа над Вильярреалом (2:1) сделала Реал досрочным чемпионом Испании – мадридцы добыли 34-й трофей Ла Лиги.

Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения