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Перес назвал главных героев чемпионства Реала

11:08 - Читати українською
Перес назвал главных героев чемпионства Реала
Зидан и Перес / фото ФК Реал

Президент Реала Флорентино Перес не скупился на комплименты после оформления чемпионства Ла Лиги.

29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
 
Висенте Иборра 84’
29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
84’ Висенте Иборра

"Мы хотели выиграть Ла Лигу и очень довольны. Все прошло хорошо, и мы в восторге. Сила и интенсивность команды были заметны с первого дня. Игроки показывают это. Это была хорошо отработанная компания, и она всегда войдет в историю Реала. Мы выиграли 34 титула, но будем помнить этот, потому что он уникален и был достигнут в очень сложных условиях.

Чемпионская игра мадридцев в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1

Я очень горжусь единством, которое существует между всеми игроками, и той смесью энергии, энтузиазма и ответственности. Концовка Ла Лиги была очень важной для них. Они хорошо тренировались и имели менталитет, чтобы вернуться с желанием выиграть этот титул. Мы играли каждые три дня, и они приложили огромные усилия. В этот момент мы хотим вспомнить людей, которые пострадали, плохо провели время и не могут быть с нами. Наша память с ними. Эта пандемия принесла много страданий.

Рамос? Он останется здесь всегда. Он больше, чем просто капитан, потому что он привел команду к чемпионству с огромным лидерством, и был важной частью этой работы. Он очень рад.

Я прочитал твит, в котором говорилось, что Зидан выигрывал титул каждые 19 матчей. Что еще можно сказать. Это благословение с небес, и я надеюсь, что он будет с нами долгое время", – поделился Перес в комментарии официальному сайту Реала.

Напомним, победа над Вильярреалом (2:1) сделала Реал досрочным чемпионом Испании – мадридцы добыли 34-й трофей Ла Лиги.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Вильярреал Зинедин Зинедин Зидан Флорентино Перес Серхио Серхио Рамос
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