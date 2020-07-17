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Перес назвав головних героїв чемпіонства Реала

11:05 - Читать на русском
Перес назвав головних героїв чемпіонства Реала
Зідан та Перес / фото ФК Реал

Президент Реала Флорентіно Перес не шкодував компліментів після здобуття чемпіонства Ла Ліги.

29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
 
Вісенте Іборра 84’
29’ Карім Бензема
74’ Карім Бензема
84’ Вісенте Іборра

"Ми хотіли виграти Ла Лігу і дуже задоволені. Все пройшло добре, і ми в захваті. Сила і інтенсивність команди були помітні з першого дня. Гравці показують це. Це була добре відпрацьована кампанія, і вона завжди увійде в історію Реала. Ми виграли 34 титули, але будемо пам'ятати цей, тому що він унікальний і був досягнутий в дуже складних умовах.

Чемпіонська гра мадридців у відеоогляді матчу Реал – Вільяреал – 2:1

Я дуже пишаюся єдністю, яка існує між усіма гравцями, і тієї сумішшю енергії, ентузіазму і відповідальності. Кінцівка Ла Ліги була дуже важливою для них. Вони добре тренувалися і мали менталітет, щоб повернутися з бажанням виграти цей титул. Ми грали кожні три дні, і вони доклали величезних зусиль. У цей момент ми хочемо згадати людей, які постраждали, погано провели час і не можуть бути з нами. Наша пам'ять з ними. Ця пандемія принесла багато страждань.

Рамос? Він залишиться тут завжди. Він більше, ніж просто капітан, тому що він привів команду до чемпіонства з величезним лідерством, і був важливою частиною цієї роботи. Він дуже радий.

Я прочитав твіт, в якому говорилося, що Зідан вигравав титул кожні 19 матчів. Що ще можна сказати. Це благословення з небес, і я сподіваюся, що він буде з нами довгий час", – поділився Перес в коментарі офіційному сайту Реала.

Нагадаємо, перемога над Вільяреалом (2:1) зробила Реал достроковим чемпіоном Іспанії – мадридці здобули 34-й трофей Ла Ліги.

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Іспанія Зінедін Зінедін Зідан Флорентіно Перес Реал Мадрид - Вільяреал Серхіо Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид
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