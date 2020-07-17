Перес назвав головних героїв чемпіонства Реала

Президент Реала Флорентіно Перес не шкодував компліментів після здобуття чемпіонства Ла Ліги.

"Ми хотіли виграти Ла Лігу і дуже задоволені. Все пройшло добре, і ми в захваті. Сила і інтенсивність команди були помітні з першого дня. Гравці показують це. Це була добре відпрацьована кампанія, і вона завжди увійде в історію Реала. Ми виграли 34 титули, але будемо пам'ятати цей, тому що він унікальний і був досягнутий в дуже складних умовах.

Чемпіонська гра мадридців у відеоогляді матчу Реал – Вільяреал – 2:1

Я дуже пишаюся єдністю, яка існує між усіма гравцями, і тієї сумішшю енергії, ентузіазму і відповідальності. Кінцівка Ла Ліги була дуже важливою для них. Вони добре тренувалися і мали менталітет, щоб повернутися з бажанням виграти цей титул. Ми грали кожні три дні, і вони доклали величезних зусиль. У цей момент ми хочемо згадати людей, які постраждали, погано провели час і не можуть бути з нами. Наша пам'ять з ними. Ця пандемія принесла багато страждань.

Рамос? Він залишиться тут завжди. Він більше, ніж просто капітан, тому що він привів команду до чемпіонства з величезним лідерством, і був важливою частиною цієї роботи. Він дуже радий.

Я прочитав твіт, в якому говорилося, що Зідан вигравав титул кожні 19 матчів. Що ще можна сказати. Це благословення з небес, і я сподіваюся, що він буде з нами довгий час", – поділився Перес в коментарі офіційному сайту Реала.

Нагадаємо, перемога над Вільяреалом (2:1) зробила Реал достроковим чемпіоном Іспанії – мадридці здобули 34-й трофей Ла Ліги.

Реал достроково став чемпіоном Іспанії – поразка Барселони вже не мала жодного значення