Чемпионская игра мадридцев в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1

Мадридский Реал минимально обыграл Вильярреал в матче 36-го тура Ла Лиги и оформил чемпионство. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Вильярреал.

Реал открыл счет в середине первого тайма, когда мадридцы запрессинговали соперника, Модрич отдал на Бензема в штрафную, и Карим пробил между ног Асенхо. Во второй половине Реал удвоил свое преимущество, но не обошлось без курьеза.

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Рамос и Бензема решили разыграть пенальти, однако француз забежал в штрафную еще до того, как капитан откатил мяч. Со второй попытки Бензема уже без затей реализовал 11-метровый. Иборра один мяч отыграл, однако Реал удержал победу, которая принесла Мадрид долгожданное чемпионство. "Сливочные" набрали 86 очков за тур до завершения, тогда как Барселона с 79 пунктами осталась второй.