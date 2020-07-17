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Чемпионская игра мадридцев в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1

06:00 - Читати українською
Чемпионская игра мадридцев в видеообзоре матча Реал – Вильярреал – 2:1
Рамос и Бензема / фото ФК Реал

Мадридский Реал минимально обыграл Вильярреал в матче 36-го тура Ла Лиги и оформил чемпионство. Смотрите видео голов и обзор матча Реал – Вильярреал.

29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
 
Висенте Иборра 84’
29’ Карим Бензема
74’ Карим Бензема
84’ Висенте Иборра

Реал открыл счет в середине первого тайма, когда мадридцы запрессинговали соперника, Модрич отдал на Бензема в штрафную, и Карим пробил между ног Асенхо. Во второй половине Реал удвоил свое преимущество, но не обошлось без курьеза.

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Рамос и Бензема решили разыграть пенальти, однако француз забежал в штрафную еще до того, как капитан откатил мяч. Со второй попытки Бензема уже без затей реализовал 11-метровый. Иборра один мяч отыграл, однако Реал удержал победу, которая принесла Мадрид долгожданное чемпионство. "Сливочные" набрали 86 очков за тур до завершения, тогда как Барселона с 79 пунктами осталась второй.

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Реал Мадрид - Вильярреал Реал Мадрид Реал Мадрид Вильярреал Вильярреал Испания Видеоновости
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