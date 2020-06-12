"Перекиньте Минаю 100 тысяч, я дам номер карты": Кополовец ответил Поворознюку по финансированию тестов на COVID-19

Спортивный директор Миная Михаил Кополовец рассказал о своих отношениях с президентом Ингульца Александром Поворознюком.

"У нас с Поворознюком нет никакой войны. Пусть смотрит на свой клуб. Пусть смотрят в своих деревнях, откуда они вылезли. Там пусть рассказывают.

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У нас есть своя команда и своя позиция. И мы ее отстаиваем. А то, что они там лают со стороны, меня не интересует. У меня есть свой клуб, свой президент и своя позиция.

Готов ли Минай к возобновлению Первой лиги финансово, функционально и психологически? Спросите у Поворознюка, он лучше знает. Он там хочет всем тесты покупать. Так перекиньте Минаю 100 тысяч гривен, нам не помешает. Я скину номер карты, мы не против", – сказал Кополовец в комментарии журналисту Олегу Ящуку в социальной сети Instagram.

Напомним, одиозный президент Ингульца Александр Поворознюк выступил с инициативой помочь финансово клубам, которые отказывались поддержать решение доиграть чемпионат в Первой лиге якобы из-за нехватки средств на регулярное ПЦР-тестирование на COVID-19.

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