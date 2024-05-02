Французский клуб официально объявил о досрочном завершении сотрудничества с главным тренером по обоюдному согласию.

Победитель еврокубка раздумывает над приглашением Фонсеки – он "копирует" стратегию Милана

Стилл подхватил Реймс посреди прошлого сезона, когда ему было всего 30 лет. Молодой специалист даже не имел соответствующей лицензии УЕФА, за что клуб каждый матч получал штраф на сумму 25 тысяч евро. Впрочем, тренер сполна компенсировал эти расходы. Реймс выдал невероятную серию из 19 матчей без поражений и уверенно сохранил прописку в элите. В этом сезоне "красно-белым" также не грозил вылет, хотя Стилл на прощание оформил неприятную серию из 5 матчей уже без побед.

Несколько клубов английского Чемпионшипа заинтересованы в приглашении 31-летнего фаната видеоигры Football Manager. В штаб Стилла входит его младший брат – 27-летний Николя.

30-летний тренер без лицензии пять месяцев не проигрывал в Лиге 1: кто он – этот фанат Football Manager и Вест Хэма?