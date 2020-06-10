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"Сегодня тот день, когда нуждающимся подаю": президент Ингульца готов профинансировать тестирование на коронавирус

11:42 2 Читати українською
"Сегодня тот день, когда нуждающимся подаю": президент Ингульца готов профинансировать тестирование на коронавирус
Александр Поворознюк / ФК Ингулец

Александр Поворознюк заявил о готовности помочь клубам Первой лиги, которые оказались в трудных финансовых условиях.

Как известно, ряд клубов Первой лиги, которые не поддержали решение доиграть чемпионат, одной из причин такой позиции называли нехватку денег на регулярное ПЦР-тестирование на COVID-19. Президент Ингульца готов помочь клубам, которые не могут себе позволить этот непосильный финансовый груз (именно такая формулировка написана на официальном сайте клуба).

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"Минай, Волынь, Горняк-Спорт, Авангард, Балканы, Кремень, Металлург, Николаев, Черноморец пусть обращаются за помощью. Сегодня тот день, когда нуждающимся подаю...", – цитирует Поворознюка официальный сайт Ингульца.

Напомним, Ингулец занимает 4 место в Первой лиге, которая так и не возобновилась после зимнего перерыва. Судьба чемпионата должна решиться 11 июня – именно тогда пройдет внеочередная конференция клубов ПФЛ с участием руководства украинского футбола. Клуб из Петрово отчаянно рвется в УПЛ, угрожая в случае досрочного завершения сезона обратиться даже в CAS в Лозанне.

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Александр Поворознюк коронавирус Первая лига Ингулец Ингулец ПФЛ
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