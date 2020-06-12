"Перекиньте Минаю 100 тисяч, я дам номер картки": Кополовець відповів Поворознюку щодо фінансування тестів на COVID-19

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець розповів про свої стосунки з президентом Інгульця Олександром Поворознюком.

"У нас з Поворознюком немає ніякої війни. Нехай дивиться на свій клуб. Нехай дивляться у своїх селах, звідки вони вилізли. Там нехай розповідають.

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У нас є своя команда і своя позиція. І ми її відстоюємо. А те, що вони там гавкають з боку, мене не цікавить. У мене є свій клуб, свій президент і своя позиція.

Чи готовий Минай до відновлення Першої ліги фінансово, функціонально і психологічно? Запитайте у Поворознюка, він краще знає. Він там хоче всім тести купувати. Так перекиньте Минаю 100 тисяч гривень, нам не завадить. Я скину номер картки, ми не проти", – сказав Кополовець у коментарі журналісту Олегу Ящуку у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, одіозний президент Інгульця Олександр Поворознюк виступив з ініціативою допомогти фінансово клубам, які відмовлялись підтримати рішення дограти чемпіонат у Першій лізі буцімто через брак коштів на регулярне ПЛР-тестування на COVID-19.

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