toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
БРЮГГЕ - ДИНАМО КИЕВ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЧ ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Переход Магуайра в Манчестер Юнайтед – самый дорогой трансфер англичанина в истории

17:44 18 Читати українською
Переход Магуайра в Манчестер Юнайтед – самый дорогой трансфер англичанина в истории
Харри Магуайр / Манчестер Юнайтед

Бывший защитник Лестера Харри Магуайр переходом в Манчестер Юнайтед установил несколько рекордов.

Манчестер Юнайтед приобрел у Лестера центрального защитника сборной Англии Харри Магуайра. Манкунианцы заплатили "лисам" 80 млн фунтов.

Магуайр – игрок Манчестер Юнайтед с рекордным трансфером

Кроме того, что такая сумма сделала Магуайра самым дорогим защитником в истории футбола, центрбек установил рекорд компенсации за футболиста с английским паспортом.

Магуайр: Когда Манчестер Юнайтед стучит в твою дверь, это невероятная возможность

Ранее рекорд принадлежал Арону Ван-Биссаке, который перешел этим летом также в Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтов.

По информации британских СМИ, Магуайр будет зарабатывать на Олд Траффорд 200 тысяч фунтов в неделю. Официальный дебют новичка МЮ может состояться 11 августа в матче первого тура АПЛ против Челси.

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019

blog_ava
Брюгге усилился звездным голкипером перед матчами против Динамо в Лиге чемпионов
08:25
604
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Трансферы Харри Магуайр Харри Магуайр Трансферы Манчестер Юнайтед Трансферы Чемпионата Англии
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
0
час
:
6
мин
Арарат-Армения
18:00
Сабуртало
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук