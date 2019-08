Переход Магуайра в Манчестер Юнайтед – самый дорогой трансфер англичанина в истории

Манчестер Юнайтед приобрел у Лестера центрального защитника сборной Англии Харри Магуайра. Манкунианцы заплатили "лисам" 80 млн фунтов.

Магуайр – игрок Манчестер Юнайтед с рекордным трансфером

Кроме того, что такая сумма сделала Магуайра самым дорогим защитником в истории футбола, центрбек установил рекорд компенсации за футболиста с английским паспортом.

Магуайр: Когда Манчестер Юнайтед стучит в твою дверь, это невероятная возможность

Ранее рекорд принадлежал Арону Ван-Биссаке, который перешел этим летом также в Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтов.

По информации британских СМИ, Магуайр будет зарабатывать на Олд Траффорд 200 тысяч фунтов в неделю. Официальный дебют новичка МЮ может состояться 11 августа в матче первого тура АПЛ против Челси.

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019

£460.5m



Harry Maguire slots into the most expensive English XI pic.twitter.com/rPDlJyiDzc