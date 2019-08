Магуайр – игрок Манчестер Юнайтед с рекордным трансфером

26-летний центральный защитник подписал контракт на шесть лет с возможностью продления еще на один сезон, информирует официальный сайт Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед отказался от трансфера Дибалы

Магуайр обошелся "красным дьяволам" в 80 млн фунтов, став самым дорогим защитником в истории футбола. Игрок сборной Англии опередил Вирджила ван Дейка, который зимой 2018 перебрался из Саутгемптона в Ливерпуль за 75 млн фунтов.

По информации британских СМИ, Магуайр будет зарабатывать на Олд Траффорд 200 тысяч фунтов в неделю.

Официальный дебют новичка МЮ может состояться 11 августа во матчи первого тура АПЛ против Челси.

We have an important announcement to make...



Welcome, @HarryMaguire93 #MUFC