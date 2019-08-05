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Перехід Магуайра в Манчестер Юнайтед – найдорожчий трансфер англійця в історії

17:44 399 Читать на русском
Перехід Магуайра в Манчестер Юнайтед – найдорожчий трансфер англійця в історії
Харрі Магуайр / Манчестер Юнайтед

Колишній захисник Лестера Харрі Магуайр переходом у Манчестер Юнайтед встановив кілька рекордів.

Манчестер Юнайтед придбав у Лестера центрального захисника збірної Англії Харрі Магуайра. Манкуніанці заплатили "лисам" 80 млн фунтів.

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Окрім того, що така сума зробила Магуайра найдорожчим захисником в історії футболу, центрбек встановив рекорд компенсації за футболіста з англійським паспортом.

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Раніше рекорд належав Арону Ван-Біссаці, який перейшов цього літа також у Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтів.

За інформацією британських ЗМІ, Магуайр зароблятиме на Олд Траффорд 200 тисяч фунтів на тиждень. Офіційний дебют новачка МЮ може відбутись 11 серпня у матчі першого туру АПЛ проти Челсі.

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