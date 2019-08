Перехід Магуайра в Манчестер Юнайтед – найдорожчий трансфер англійця в історії

Манчестер Юнайтед придбав у Лестера центрального захисника збірної Англії Харрі Магуайра. Манкуніанці заплатили "лисам" 80 млн фунтів.

Магуайр – гравець Манчестер Юнайтед з рекордним трансфером

Окрім того, що така сума зробила Магуайра найдорожчим захисником в історії футболу, центрбек встановив рекорд компенсації за футболіста з англійським паспортом.

Магуайр: Коли Манчестер Юнайтед гупає у твої двері, це неймовірна можливість

Раніше рекорд належав Арону Ван-Біссаці, який перейшов цього літа також у Манчестер Юнайтед за 50 млн фунтів.

За інформацією британських ЗМІ, Магуайр зароблятиме на Олд Траффорд 200 тисяч фунтів на тиждень. Офіційний дебют новачка МЮ може відбутись 11 серпня у матчі першого туру АПЛ проти Челсі.

Новий мотор Гвардіоли, трофей для Почеттіно, авантюра МЮ – ключові придбання АПЛ липня-2019

