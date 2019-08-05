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Магуайр: Когда Манчестер Юнайтед стучит в твою дверь, это невероятная возможность

15:52 90 Читати українською
Магуайр: Когда Манчестер Юнайтед стучит в твою дверь, это невероятная возможность
Харри Магуайр / B/R

Новичок "дьяволов" Харри Магуайр прокомментировал свой трансфер, который стал рекордным среди защитников.

"Я счастлив, что подписал контракт с этим большим клубом. Я полностью наслаждался своим периодом в Лестере, поэтому хотел бы поблагодарить всех работников клуба и фанатов, которые обеспечивали фантастическую поддержку на протяжении двух сезонов. Впрочем, когда Манчестер Юнайтед стучит в твою дверь, это невероятная возможность.

Магуайр – игрок Манчестер Юнайтед с рекордным трансфером

Пообщавшись с тренером, я в восторге от его видения и планов. Уле строит команду, которая будет выигрывать трофеи. Я с нетерпением жду встречи со своими новыми партнерами и старта сезона", – цитирует Магуайра официальный сайт Манчестер Юнайтед.

26-летний игрок сборной Англии сегодня подписал контракт с "дьяволами" на шесть лет. Харри обошелся Юнайтед в 80 миллионов фунтов – это рекордный трансфер защитника в истории футбола.

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