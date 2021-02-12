"Это не о деньгах. Я не хотел завершать карьеру игрока. После выступлений в Китае вернулся домой в Лондон и поговорил с Дмитрием Селюком.

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Я согласился со своим агентом – начался COVID, с пандемией все так сложно. Агент предложил вернуться в Украину, учиться, работать. Нужно много работать, думать о будущем и приобретать опыт. Переезд сюда – это не о деньгах. Это о развитии и переходе на другой уровень", – заверил Туре в интервью Бомбардиру.

Напомним, что экс-звезда Барселоны и Манчестер Сити будет работать помощником главного тренера Олимпика Игоря Климовского. Контракт рассчитан до лета 2021 года.

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