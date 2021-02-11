"Невероятная погода. Я по ней немного соскучился. На самом деле, я очень рад вернуться в Украину. Туда, где начинался взлет моей карьеры. В первую неделю моя задача – познакомиться с командой и понять, чего хочет главный тренер.

Олимпик официально объявил о подписании Яя Туре

Первая игра с Динамо – это возможность увидеть, на каком мы уровне. Луческу – прекрасный оппонент. Он прекрасно работал в Шахтере и теперь показывает свои лучшие качества в Динамо", – сказал Туре для ТК Футбол.

Напомним, Динамо примет донецкий клуб уже 13 февраля. После 13-ти туров УПЛ Олимпик расположился на 7-й строчке.

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