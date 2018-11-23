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Пеллегрини прокомментировал желание Арнаутовича покинуть Вест Хэм

19:55 127 Читати українською
Пеллегрини прокомментировал желание Арнаутовича покинуть Вест Хэм
Марко Арнаутович / фото из соцсетей

Главный тренер Вест Хэма Мануэль Пеллегрини считает, что Марко Арнаутовича все устраивает в лондонском клубе.

"Я знаю Марко. Знаю о чем он думает. Каждый игрок, не важно в какой он играет команде, должен иметь амбиции и желание карьерного роста.

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Тем не менее, я уверен, что он счастлив в Вест Хэме. Лучший способ для Арнаутовича это доказать – демонстрировать хорошую игру.

Я ожидаю, что в каждом матче он будет демонстрировать максимум своих возможностей. Он очень мощный футболист и забивает много голов. Надеюсь, этот сезон он завершит на том же уровне, что и концовку прошлого", – цитирует Пеллегрини The Independent.

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Теги
Англия Мануэль Пеллегрини Мануэль Пеллегрини Вест Хэм Вест Хэм Марко Арнаутович Марко Арнаутович
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