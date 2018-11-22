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Насри начал тренироваться с Вест Хэмом

21 ноября 22:43 46 Читати українською
Насри начал тренироваться с Вест Хэмом
Cамир Насри / соцсети

Хавбек Самир Насри близок к тому, чтобы подписать контракт с Вест Хэмом Андрея Ярмоленко.

Французский полузащитник Самир Насри приступил к тренировкам с основной командой Вест Хэма, сообщает Goal.

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Очікується, що незабаром хавбек підпише повноцінний контракт з "молотобіцями".

Наразі француз відбуває дискваліфікацію за вживання заборонених препаратів, також він намагався приховати це і зробив очищення крові у грудні 2016 року. Термін бану завершується в грудні цього року.

Нагадаємо, що Насрі вже грав під керівництвом Мануеля Пеллегріні в Манчестер Сіті і вигравав АПЛ у сезоні 2013/2014.

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