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Сколько Ярмоленко и Ко зарабатывают в Вест Хэме – Арнаутович может покинуть клуб из-за финансового вопроса

18:55 290 Читати українською
Сколько Ярмоленко и Ко зарабатывают в Вест Хэме – Арнаутович может покинуть клуб из-за финансового вопроса
Зарплата Ярмоленко впечатляет, но Арнаутович получает больше

Главный инсайдер Вест Хэма раскрыл зарплаты самых высокооплачиваемых игроков. Оклад потенциального новичка Самира Насри может еще больше разозлить главного бомбардира "молотов".

На днях агент и брат Марко Арнаутовича заявил, что нападающий сборной Австрии хочет на повышение – бороться за высшие цели. Что эти слова означают на самом деле, объясняет @ExWHUemployee – человек, который подает достоверную информацию о трансферах "молотов" быстрее, чем многие другие источники, в частности, официальный сайт. На самом деле Арни просто готов пойти на переговоры с Челси или Эвертоном после последних сообщений о контракте для Насри на 4 млн фунтов годовых. Он чувствует несправедливость в финансовом вопросе.

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Марко является лучшим бомбардиром лондонской команды (5 голов в сезоне АПЛ), несмотря на периодические легкие травмы и пропуски матчей. Им заинтересованы не только вышеупомянутые борцы за еврокубки, в чем признался его брат Даниэль. Посыл для боссов Вест Хэма очевиден. Арнаутович хочет зарабатывать больше, а сейчас не является самым высокооплачиваемым игроком клуба. "Проблема с трансфером Насри заключается в том, что другие игроки смотрят на это все и чувствуют, что их услуги должны стоить больше. Вест Хэм готов платить парню, который в течение года нигде не играл, 80 тысяч фунтов в неделю. Его готовы сделать игроком с 5-й или 6-й крупнейшей зарплатой в команде".

Сейчас Арнаутович получает 6,76 млн фунтов в год. Трансфер Насри создает негативный эффект для "молотов". Марко уже требует поднять зарплату до 10,4 млн, то есть на 70 тысяч фунтов в неделю. В противном случае на него "уже ждут клубы, которые борются за самые высокие места". Инсайдеры называют его брата "паразитом", который уже неоднократно пытался провернуть трансфер главной звезды ВХЮ. В современном футболе игроки думают, что могут требовать все, чего им хочется. Если они не получат это от своего клуба, их требования удовлетворят в другом месте.

"Наш звездный парень, будем откровенны, это Арнаутович, смотрит на 31-летнего игрока, которому со старта готовы платить 80 штук, или на Чичарито, который сидит на банке и не забивает голов, но получает 140 штук в неделю. Он видит новичков Андерсона с окладом 150 тысяч фунтов в неделю (7,8 млн в год) и Ярмоленко с его 110-ю тысячами (5,7 млн фунтов годовых). Это влияет на ситуацию не только Арнаутовича, но и нескольких других игроков", – цитируют инсайдера английские СМИ.

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Уже некоторое время Вест Хэм перешел определенную черту со своими звездами. Димитри Пайет требовал новый улучшенный контракт уже спустя 5 месяцев после прихода в команду, а потом попросил еще больше денег спустя сезон. Поднятие оклада звездам создает значительную проблему – другие игроки также выдвигают свои требования, и это может нарушить всю структуру зарплат и ухудшить атмосферу в раздевалке. Поэтому боссы клуба не готовы принять шантаж Марко. Но и отпускать 29-летнего игрока, который на контракте до 2022-го, не собираются.

Интересно, что Арнаутович является одним из ближайших товарищей Ярмоленко по команде – они блестяще понимают друг друга и на поле в атаке. Момент травмы украинца он пережил особенно остро. Если дисквалифицированного за допинг Насри, которого по успешному сотрудничеству в Манчестер Сити помнит Пеллегрини, удастся реанимировать карьеру, у Андрея появится мощный конкурент весной 2019-го, когда он должен будет восстановиться.

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Самир Насри Самир Насри Марко Арнаутович Марко Арнаутович Вест Хэм Вест Хэм Англия Статьи Главное футбольные финансы Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко
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