Сколько Ярмоленко и Ко зарабатывают в Вест Хэме – Арнаутович может покинуть клуб из-за финансового вопроса

Главный инсайдер Вест Хэма раскрыл зарплаты самых высокооплачиваемых игроков. Оклад потенциального новичка Самира Насри может еще больше разозлить главного бомбардира "молотов".

На днях агент и брат Марко Арнаутовича заявил, что нападающий сборной Австрии хочет на повышение – бороться за высшие цели. Что эти слова означают на самом деле, объясняет @ExWHUemployee – человек, который подает достоверную информацию о трансферах "молотов" быстрее, чем многие другие источники, в частности, официальный сайт. На самом деле Арни просто готов пойти на переговоры с Челси или Эвертоном после последних сообщений о контракте для Насри на 4 млн фунтов годовых. Он чувствует несправедливость в финансовом вопросе.

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Марко является лучшим бомбардиром лондонской команды (5 голов в сезоне АПЛ), несмотря на периодические легкие травмы и пропуски матчей. Им заинтересованы не только вышеупомянутые борцы за еврокубки, в чем признался его брат Даниэль. Посыл для боссов Вест Хэма очевиден. Арнаутович хочет зарабатывать больше, а сейчас не является самым высокооплачиваемым игроком клуба. "Проблема с трансфером Насри заключается в том, что другие игроки смотрят на это все и чувствуют, что их услуги должны стоить больше. Вест Хэм готов платить парню, который в течение года нигде не играл, 80 тысяч фунтов в неделю. Его готовы сделать игроком с 5-й или 6-й крупнейшей зарплатой в команде".

Сейчас Арнаутович получает 6,76 млн фунтов в год. Трансфер Насри создает негативный эффект для "молотов". Марко уже требует поднять зарплату до 10,4 млн, то есть на 70 тысяч фунтов в неделю. В противном случае на него "уже ждут клубы, которые борются за самые высокие места". Инсайдеры называют его брата "паразитом", который уже неоднократно пытался провернуть трансфер главной звезды ВХЮ. В современном футболе игроки думают, что могут требовать все, чего им хочется. Если они не получат это от своего клуба, их требования удовлетворят в другом месте.

"Наш звездный парень, будем откровенны, это Арнаутович, смотрит на 31-летнего игрока, которому со старта готовы платить 80 штук, или на Чичарито, который сидит на банке и не забивает голов, но получает 140 штук в неделю. Он видит новичков Андерсона с окладом 150 тысяч фунтов в неделю (7,8 млн в год) и Ярмоленко с его 110-ю тысячами (5,7 млн фунтов годовых). Это влияет на ситуацию не только Арнаутовича, но и нескольких других игроков", – цитируют инсайдера английские СМИ.

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Уже некоторое время Вест Хэм перешел определенную черту со своими звездами. Димитри Пайет требовал новый улучшенный контракт уже спустя 5 месяцев после прихода в команду, а потом попросил еще больше денег спустя сезон. Поднятие оклада звездам создает значительную проблему – другие игроки также выдвигают свои требования, и это может нарушить всю структуру зарплат и ухудшить атмосферу в раздевалке. Поэтому боссы клуба не готовы принять шантаж Марко. Но и отпускать 29-летнего игрока, который на контракте до 2022-го, не собираются.

Интересно, что Арнаутович является одним из ближайших товарищей Ярмоленко по команде – они блестяще понимают друг друга и на поле в атаке. Момент травмы украинца он пережил особенно остро. Если дисквалифицированного за допинг Насри, которого по успешному сотрудничеству в Манчестер Сити помнит Пеллегрини, удастся реанимировать карьеру, у Андрея появится мощный конкурент весной 2019-го, когда он должен будет восстановиться.

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