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Пеллегріні прокоментував бажання Арнаутовіча покинути Вест Хем

19:54 280 Читать на русском
Пеллегріні прокоментував бажання Арнаутовіча покинути Вест Хем
Марко Арнаутовіч / фото із соцмереж

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні вважає, що Марко Арнаутовіча все влаштовує в лондонському клубі.

"Я знаю Марко. Знаю про що він думає. Кожен гравець, не важливо в якій він грає команді, повинен мати амбіції і бажання кар'єрного росту.

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Тим не менш, я впевнений, що він щасливий у Вест Хемі. Найкращий спосіб для Арнаутовіча це довести – демонструвати хорошу гру.

Я очікую, що в кожному матчі він буде демонструвати максимум своїх можливостей. Він дуже потужний футболіст і забиває багато голів. Сподіваюся, цей сезон він завершить на тому ж рівні, що і завершення минулого", – цитує Пеллегріні The Independent.

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Теги
Англія Вест Хем Вест Хем Мануель Пеллегріні Мануель Пеллегріні Марко Арнаутовіч Марко Арнаутовіч
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