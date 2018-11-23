Пеллегріні прокоментував бажання Арнаутовіча покинути Вест Хем

Головний тренер Вест Хема Мануель Пеллегріні вважає, що Марко Арнаутовіча все влаштовує в лондонському клубі.

"Я знаю Марко. Знаю про що він думає. Кожен гравець, не важливо в якій він грає команді, повинен мати амбіції і бажання кар'єрного росту.

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Тим не менш, я впевнений, що він щасливий у Вест Хемі. Найкращий спосіб для Арнаутовіча це довести – демонструвати хорошу гру.

Я очікую, що в кожному матчі він буде демонструвати максимум своїх можливостей. Він дуже потужний футболіст і забиває багато голів. Сподіваюся, цей сезон він завершить на тому ж рівні, що і завершення минулого", – цитує Пеллегріні The Independent.

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