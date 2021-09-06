"Друзья мои, большое спасибо за добрые сообщения. Я благодарю Бога за хорошее самочувствие и то, что он позволил врачам Фабио и Мигелю позаботиться о моем здоровье. В прошлую субботу мне сделали операцию по удалению подозрительного образования в правой толстой кишке. Опухоль была обнаружена во время тестов, о которых я упоминал на прошлой неделе.

Пеле назвал своего преемника на футбольном Олимпе

К счастью, я привык праздновать вместе с вами большие победы. Я встречу этот матч с улыбкой на лице, с большим оптимизмом и радостью жизни в окружении любви моей семьи и друзей", – написал Пеле в Facebook.

Напомним, 23 октября Король футбола будет праздновать свой 81-й день рождения.

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