Легенда сборной Бразилии резко раскритиковал нынешнее поколение игроков: "Они очень глупые"
Бывший форвард Барселоны, ПСВ и сборной Бразилии Ромарио высказался относительно современного футбола.
“Я думаю, что на поле мой успех был бы большим, потому что теперешние игроки очень глупые. Они слишком много бегают.
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В мое время футбол был также физическим, это всегда было так, но игроки были намного техничнее и намного умнее. Я уверен, что сегодня я забил бы более 2000 голов", – цитирует бразильца Marca.
Напомним, что Ромарио вернулся на поле и выступает за Америку. Он также является президентом клуба. На данный момент он не сыграл ни одного матча.
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