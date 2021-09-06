"Друзі мої, велике спасибі за добрі повідомлення. Я дякую Богові за гарне самопочуття і те, що він дозволив лікарям Фабіо та Мігелю подбати про моє здоров'я. Минулої суботи мені зробили операцію з видалення підозрілого утворення в правій товстій кишці. Пухлина була виявлена під час тестів, про які я згадував минулого тижня.

Пеле назвав свого наступника на футбольному Олімпі

На щастя, я звик святкувати разом з вами великі перемоги. Я зустріну цей матч з усмішкою на обличчі, з великим оптимізмом і радістю життя в оточенні любові моєї сім'ї і друзів", – написав Пеле у Facebook.

Нагадаємо, 23 жовтня Король футболу святкуватиме свій 81-й день народження.

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