"Мбаппе может стать моим преемником, и я не шучу. Я многое вижу в его способности играть на скорости.

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Он форвард, который быстро думает. Когда получает мяч, то уже знает, что делать, куда идти и как вести игру, чтобы найти лучшее решение. Это важные характеристики в сегодняшнем футболе", – цитирует Пеле издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Мбаппе перешел в ПСЖ летом 2017 года из Монако. В текущем сезоне провел за чемпиона Франции 31 поединок во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 9 результативных передач.

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