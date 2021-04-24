Английский сайт 90min.com обнародовал собственную версию списка с полусотней лучших футболистов за всю историю игры миллионов.

Аргентинец Диего Марадона возглавил топ-50 величайших игроков.

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Чемпион мира-1986 опередил привычного лидера подобных рейтингов, 3-кратного обладателя Кубка мира Короля футбола Пеле. В еще одном извечном противостоянии – Лионеля Месси и Криштиану Роналду – тоже победил аргентинец. Нападающий Барселоны занял 3-е место, а португалец – лишь 7-й. Дополнили первую десятку лучших Франц Беккенбауэр, Йохан Кройф, Роналдо, Зинедин Зидан, Мишель Платини и Роберто Баджо.

В топ-50 больше всего представителей Бразилии – десять (Пеле, Роналдо, Гарринча, Зико, Ромарио, Роналдиньо, Сократес, Ривелино, Кака, Жаирзиньо). В свою очередь с постсоветского пространства в пятьдесят лучших попал только легендарный вратарь Лев Яшин.

К слову, кроме Месси и Роналду, до сих пор продолжают выступления только Андрес Иньеста, Джанлуиджи Буффон, Роберт Левандовски и Лука Модрич.

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