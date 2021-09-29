Король футбола в своем Instagram поделился видеороликом, на котором вместе с физиотерапевтом делает упражнения с мячом в своей больничной палате.

Пеле снова попал в реанимацию после операции по удалению опухоли

"Физиотерапевт Камила помогает мне разогреться, чтобы вернуться на поле. Независимо от размера вызова. Секрет в том, чтобы праздновать каждую маленькую победу на этом пути", – подписал ролик Пеле.

Напомним, 80-летнему бразильцу провели операцию по удалению опухоли толстой кишки. После выписки Пеле стало хуже, и он был снова госпитализирован.

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