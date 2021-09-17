Легендарный Пеле столкнулся с проблемами со здоровьем сразу после выписки из больницы.

Знаменитый бразилец оказался в реанимационном отделении больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, сообщает Daily Mail со ссылкой на ESPN.

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Пеле попал в отделение интенсивной терапии через кислотный рефлюкс, который мог быть вызван недавним операцией по удалению опухоли толстой кишки. Бразильца выписали из больницы только 3 дня назад.

К слову, 23 октября Король Футбола праздновать свой 81-й день рождения.

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