Пеле снова попал в реанимацию после операции по удалению опухоли
21:56 - Читати українською
Легендарный Пеле столкнулся с проблемами со здоровьем сразу после выписки из больницы.
Знаменитый бразилец оказался в реанимационном отделении больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу, сообщает Daily Mail со ссылкой на ESPN.
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Пеле попал в отделение интенсивной терапии через кислотный рефлюкс, который мог быть вызван недавним операцией по удалению опухоли толстой кишки. Бразильца выписали из больницы только 3 дня назад.
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