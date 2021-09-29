Легендарний екс-футболіст Пеле намагається одужати після операції за допомогою м'яча.

Король футболу в своєму Instagram поділився відеороликом, на якому разом з фізіотерапевтом робить вправи із м'ячем у своїй лікарняній палаті.

Пеле знову потрапив до реанімації після операції з видалення пухлини

"Фізіотерапевт Каміла допомагає мені розігрітися, щоб повернутися на поле. Незалежно від розміру виклику. Секрет у тому, щоб святкувати кожну маленьку перемогу на цьому шляху", – підписав ролик Пеле.

Нагадаємо, 80-річному бразильцю провели операцію з видалення пухлини товстої кишки. Після виписки Пеле стало гірше, і він був знову госпіталізований.

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