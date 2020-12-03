"Сегодня прошло семь дней с момента твоего ухода. Многие люди любили сравнивать нас на протяжении всей жизни. Ты был гением, который очаровал мир. Волшебник с мячом у ног. Настоящая легенда. Но, прежде всего, для меня ты всегда будешь моим другом с большим сердцем.

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Сегодня я знаю, что мир был бы намного лучшим, если бы мы могли меньше сравнивать друг друга и больше восхищаться. Итак, я хочу сказать, что ты неповторим. Твой путь был отмечен честностью. Своим уникальным и особенным стилем ты научил нас, что мы должны любить и говорить "Я люблю тебя" гораздо чаще. Твой быстрый уход не позволил мне сказать тебе, поэтому я просто напишу: я люблю тебя, Диего.

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Мой большой друг, большое спасибо за весь наш путь. Однажды, на небесах, мы будем играть вместе в одной команде. И это будет первый раз, когда я с триумфом подниму кулак вверх на поле, но не для празднования голов. Это будет потому, что я наконец смогу снова обнять тебя", – написал Пеле в Instagram.

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