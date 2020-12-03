Экс-форвард брестского Динамо Артем Милевский рассказал о встрече с Диего Марадоной, когда тот стал председателем правления клуба.

"Нойок очень тяжело переживает по поводу смерти Марадоны. Он был большим поклонником. Я могу вспомнить свое знакомство с Марадоной. Он приехал в 2018 году на матч с солигорским Шахтером. Приехал на большой машине. Был аншлаг.

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Марадона вышел, у него была кепка брестского Динамо, шарфик. Всех поздравил, давал "краба". Подходит, я ему говорю: "Диего, hello". А он меня так обнял по-отцовски. Это запомнилось. Затем он взял мяч, выбил его на трибуну в качестве сувенира.

Мы проиграли правда. Но на следующий день у нас была сауна на стадионе. Марадона пришел в раздевалку и минут 30 что-то там нам объяснял на испанском. Переводчик нам переводил. Он давал наставления, но ничего сверхъестественного, давал рекомендации, рассказывал футбольные истории из жизни.

Царство ему небесное, величайший, такая фигура – никто не заменит по харизме, по всему", – поделился Милевский на YouTube-канале Миля.

Напомним, Диего Марадона скончался 25 ноября после сердечного приступа. Ему было 60 лет. Знаменитого футболиста уже похоронили неподалеку Буэнос-Айреса рядом с его родителями, а прощальную церемонию посетили десятки тысяч человек.

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