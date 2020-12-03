"Сьогодні минуло сім днів з моменту твого відходу. Багато людей любили порівнювати нас упродовж всього життя. Ти був генієм, який зачарував світ. Чарівник з м'ячем біля ніг. Справжня легенда. Але, перш за все, для мене ти завжди будеш моїм другом з великим серцем.

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Сьогодні я знаю, що світ був би набагато кращим, якби ми могли менше порівнювати один одного і більше захоплюватися. Отже, я хочу сказати, що ти неповторний. Твій шлях був відзначений чесністю. Своїм унікальним і особливим стилем ти навчив нас, що ми повинні любити і говорити "Я люблю тебе" набагато частіше. Твій швидкий відхід не дозволив мені сказати це тобі, тому я просто напишу: я люблю тебе, Дієго.

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Мій великий друже, велике спасибі за весь наш шлях. Одного разу, на небесах, ми будемо грати разом в одній команді. І це буде перший раз, коли я з тріумфом підніму кулак вгору на полі, але не для святкування голів. Це буде тому, що я нарешті зможу знову обійняти тебе", – написав Пеле в Instagram.

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