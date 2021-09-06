Легендарный Пеле вынужден тщательно следить за здоровьем в свои 80 лет.

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5 дней назад Пеле посетил больницу Эйнштейна в Сан-Паулу. При обследовании у Короля обнаружили определенные проблемы, поэтому было принято решение оставить легенду в госпитале. Пока неизвестна причина беспокойства врачей, но представители Пеле заверили, что жизни 80-летнего бразильца ничего не угрожает.

Напомним, ранее именем Пеле хотели назвать культовую Маракану, однако население Бразилии выступило против такой инициативы.

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