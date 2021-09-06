Легендарний Пеле змушений ретельно стежити за здоров'ям у свої 80 років.

Триразового чемпіона світу госпіталізували після планової перевірки, інформує O Globo.

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5 днів тому Пеле відвідав лікарню Ейнштейна в Сан-Паулу. Під час обстеження у Короля виявили певні проблеми, тому було ухвалене рішення залишити легенду в госпіталі. Наразі невідома причина занепокоєння лікарів, але представники Пеле запевнили, що життю 80-річного бразильця нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше іменем Пеле хотіли назвати культову Маракану, однак населення Бразилії виступило проти такої ініціативи.

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