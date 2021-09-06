Последние 39 лет Адамс провел в коме, в которую впал из-за ошибки врачей после операции на колене, сообщает L'Équipe.

Юный футболист умер после матча молодежного Кубка Англии

В день операции футболиста во Франции была забастовка врачей, многие медики не вышли на работу. Анестезиолог Адамса одновременно занимался восемью операциями и случайно перепутал дозу.

Жан-Пьер Адамс в свое время сыграл 22 матча за сборную Франции с 1972 по 1976 год. Он также провел 41 матч в составе ПСЖ, хотя большую часть своей карьеры выступал за Ниццу.