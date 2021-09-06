Умер экс-футболист ПСЖ, который 39 лет провел в коме
13:40 - Читати українською
Бывший французский футболист Жан-Пьер Адамс умер в возрасте 73 лет.
Последние 39 лет Адамс провел в коме, в которую впал из-за ошибки врачей после операции на колене, сообщает L'Équipe.
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В день операции футболиста во Франции была забастовка врачей, многие медики не вышли на работу. Анестезиолог Адамса одновременно занимался восемью операциями и случайно перепутал дозу.
Жан-Пьер Адамс в свое время сыграл 22 матча за сборную Франции с 1972 по 1976 год. Он также провел 41 матч в составе ПСЖ, хотя большую часть своей карьеры выступал за Ниццу.
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