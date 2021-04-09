Самый большой стадион Бразилии все же обойдется без имени "Короля".

Властям штата Рио-де-Жанейро пришлось отказаться от идеи переименования Мараканы в честь Пеле, сообщает ESPN.

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Причиной изменения решения стало возмущение местных жителей. Население штата Рио-де-Жанейро привыкло к культовому названию Маракана и не горело желанием прославлять чужака – Пеле родился в штате Минас-Жерайс, а футбольную славу ему подарил Сан-Паулу. Официально стадион продолжит носить имя Мариу Филью – журналиста, который лоббировал строительство арены в 1940-х годах.

Напомним, именно Маракана принимала финал чемпионата мира 2014 года. Сейчас культовый стадион вмещает 78 838 человек.

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