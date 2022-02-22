Звезда ПСЖ и сборной Бразилии Неймар поделился ожиданиями от своих выступлений в главной команде.

"Для меня было бы большой честью стать лучшим бомбардиром сборной, и я бы соврал, если бы сказал, что так не думаю.

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Конечно, это одна из моих личных целей. Я надеюсь добиться ее. Я могу побить рекорд Пеле, он кумир для всех в Бразилии", – цитирует Неймара Marca .

К слову, Пеле провел за национальную команду 92 матча, в которых забил 77 мячей. В активе нынешней звезды ПСЖ 116 поединков и 70 голов.

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