1. Молодий захисник Баварії та збірної ФРН Франц Бекенбауер (1966 рік).

2. Атмосфера на Хайбері, домашній арені лондонського Арсенала, у 1936-му.

3. Ремонтні роботи на Вайт Харт Лейн, домашній арені Тоттенхема, у 1934-му.

4. Збірні Франції (праворуч) та Югославії перед товариським матчем у червні 1926 року ("Ле Бльо" розгромили суперника – 4:1).

5. Картина олією "Два богатирі". Ліворуч – Обердан, голкіпер Палмейраса. Праворуч – його легендарний візаві Моасір Барбоза (Васко да Гама).

6. Футболісти Шальке і Дуйсбурга місять болото. У 1965-му навіть німецька Бундесліга не могла похизуватися якісними полями.

7. Джек Блекмен, головний тренер Міллуола, самотужки госпіталізовує підопічного з травмою.

8. Еспаньйол у 1915 році. На той момент клуб встиг здобути шість титулів чемпіона Каталонії, а також двічі зіграв у фіналі Кубка Іспанії.

9. Лідери Сантоса – Жилмар і Пеле – обмивають Міжконтинентальний кубок-1962. Бразильський клуб двічі обіграв потужну Бенфіку – 3:2, 5:2. П'ять із цих м'ячів забив Пеле.

10. Дербі між Мюнхен 1860 та Баварією завжди викликало жвавий інтерес на старенькому стадіоні Грюнвальдер. Бундесліга, сезон 1965/66.

11. Форвард Луїс Суарес (ліворуч) і захисник Джачінто Факкетті у великому Інтері 60-х.

12. Живописний аргентинський індастріал у поєдинку Уракан – Ньюеллз Олд Бойз (1922 рік).

13. Ось так захищали арбітрів від суду Лінча на матчах ЧС-1966.

14. Футбольний клуб Бордо у 1941 році, період німецької окупації.

15. Еусебіо – культовий бомбардир Бенфіки та збірної Португалії – змінює професію.

16. Будівництво Селхерст Парк, домівки лондонського Крістал Пелас (початок 1920-х).

17. Лев "Чорний павук" Яшин – володар "Золотого м'яча-1963".

18. Збірна Бельгії на Олімпійських іграх-1900 у Парижі. Окрім неї у футбольному турнірі взяли участь лише дві команди – Англія та Франція. Бельгійцям дісталася почесна "бронза".

19. Сер Боббі Робсон – форвард лондонського Фулхема, перша половина 1950-х.

20. А це – маленький Жозе Моурінью, середина 1960-х.

21. Париж приймає товариський матч між Барселоною та Пеньяролем (1927 рік).

22. Юний Жан-П'єр Адамс. У 70-х він стане провідним оборонцем Ніцци, ПСЖ та збірної Франції, але через халатність медиків на 39 років впаде у кому.

Із африканських нетрів до основи збірної Франції: Жан-П'єр Адамс підкорив метрополію і став заручником "сну" на 40 років

23. Хавбек Алан Болл біля будинку своїх батьків і з їхнім собакою (1967 рік). На той момент він вже був зіркою Евертона і чемпіоном світу у складі збірної Англії.

24. Видатний Рікардо Самора у період між двома світовими війнами встиг пограти за Еспаньйол, Барсу, Реал, Ніццу і збірну Іспанії, звісно ж.

25. Збірна Бразилії гостює на Британських островах у 1963-му. На фото (зліва направо): Джалма Сантос, Зіто, Вісенте Феола (головний тренер), Пеле і Айморе Морейра.

26. А це вже суто англомовна тусовка. Чемпіони світу Джиммі Грівз (ліворуч) та Боббі Мур (праворуч) із зірками кіно – Шоном Коннері та Юлом Бріннером.

27. Луїджі Мероні – на стилі. Хто він такий? Читайте у нашому лонгріді.

Мероні – прокляте прізвище для Торіно: він грав на 500 мільйонів, малював, слухав Beatles і загинув від рук свого фаната

28. Радість народу Гаррінча влучно стріляв не лише по воротах суперників.

29. Дружина чаклує над травмованою ногою Флоріана Альберта – легендарного бомбардира Ференцвароша, володаря "Золотого м'яча-1967". Це поки що останній великий футболіст в історії Угорщини.

30. Еусебіо і його чарівна Флора.

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