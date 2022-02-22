Зірка ПСЖ та збірної Бразилії Неймар поділився очікуваннями від своїх виступів у головній команді.

"Для мене було б великою честю стати найкращим бомбардиром збірної, і я б збрехав, якби сказав, що так не думаю.

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Звичайно, це одна з моїх особистих цілей. Я сподіваюся досягти її. Я можу побити рекорд Пеле, він є кумиром для всіх у Бразилії", – цитує Неймара Marca.

Зауважимо, Пеле провів за національну команду 92 матчі, у яких забив 77 м'ячів. В активі нинішньої зірки ПСЖ 116 поєдинків і 70 голів.

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