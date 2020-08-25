Педро проходит медосмотр в Риме

Бывший вингер Челси Педро Родригес очень близок к подписанию контракта с римлянами.

Экс-игрок "аристократов" находится на медобследовании в Роме, сообщает Football Italia со ссылкой на RomaNews.

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По данным источника, Педро будет зарабатывать 3 млн евро в год, а контракт будет подписан до июня 2023 года. Испанский вингер пока травмирован, но должен вернуться к тренировкам в течение месяца. Ранее пресса писала, что тренер "волков" Паулу Фонсека лично убедил испанца сделать свой выбор в пользу переезда в Рим.

Педро присоединился к Челси в 2015 году. В активе воспитанника Барселоны 206 поединков в синей футболке, 43 гола и 28 ассистов. Полузащитник покинул "пенсионеров" на правах свободного агента после завершения сезона 2019/20.

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