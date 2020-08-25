Педро проходить медогляд у Римі

Колишній вінгер Челсі Педро Родрігес дуже близький до підписання контракту з римлянами.

Екс-гравець "аристократів" перебуває на медобстеженні в Ромі, повідомляє Football Italia з посиланням на RomaNews.

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За даними джерела, Педро зароблятиме 3 млн євро в рік, а контракт буде підписано до червня 2023 року. Іспанський вінгер наразі травмований, проте повинен повернутись до тренувань протягом місяця. Раніше преса писала, що тренер "вовків" Паулу Фонсека особисто переконав іспанця зробити свій вибір на користь переїзду в Рим.

Педро приєднався до Челсі у 2015 році. У активі вихованця Барселони 206 поєдинків у синій футболці, 43 голи та 28 асистів. Півзахисник покинув "пенсіонерів" на правах вільного агента після завершення сезону 2019/20.

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