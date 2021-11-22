Полузащитник Барселоны Педри совершенно не почувствовал конкуренции в сражении за звание лучшего молодого игрока Европы.

Жемчужина каталонского клуба выиграл с самым большим отрывом от второго места за всю историю вручения Golden Boy, сообщает Tuttosport.

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Жюри наградило Педри 318 очками, а "серебряного призера" Джуда Беллингема – 119-ю. Разрыва в 199 очков еще не было за 18 лет существования титула. Такими показателями не может похвастаться даже Эрлинг Холанд, набравший в прошлом году 302 балла и опередивший Ансу Фати на 63.

Забрать свою награду Педри сможет 13 декабря на гала-концерте в Турине.

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